Українські тест-системи для виявлення коронавіруса з'являться цього тижня

Українські тест-системи для виявлення китайського коронавірусу можуть з'явитися вже цього тижня. Про це на брифінгу заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні очікується додаткова поставка тест-систем, однак є інформація про те, що деякі приватні організації вже розробляють вітчизняні тест-системи.

"За їх повідомленнями вже цього тижня у нас може бути доступ до цих систем українського виробництва", - зазначив Кузин.

Він підкреслив, що ВООЗ рекомендує проводити таке тестування після закінчення обсерваційного періоду, тобто після 14 діб.

"Ми розраховуємо, що протягом інкубаційного періоду ми зможемо отримати тест-системи або використовувати ті системи, які будуть розроблені у нас в країні", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ передасть Україні гуманітарною допомогою тест-системи для виявлення коронавірусу.

Раніше також стало відомо, де можуть розмістити евакуйованих з Уханя українців.