Українські ЗМІ перевірятимуть на поширення фейків про COVID-19, - Нацрада

"Регуляторний орган відстежуватиме появу в ЗМІ таких небезпечних повідомлень", - заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, розповсюдження фейків, дезінформації впливає не тільки на здоров’я людей, а й на безпеку та довіру до держави в цілому.

"Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію", - зазначив Онопрієнко.

Відомо, що Нацрада вже активізувала офіційний моніторинг телерадіопрограм стосовно поширення дезінформації щодо антиковідних заходів.

Так, у разі виявлення поширення фейкової інформації, регулятор застосовуватиме санкції до ліцензіатів на підставі статті 6 (неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій) або 59 (обов'язки телерадіоорганізації) ЗУ "Про телебачення та радіомовлення".