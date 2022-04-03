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Українські сили ППО суттєво порушили російські плани, - британська розвідка

Збитий вертоліт РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

Незважаючи на всі зусилля Росії, українські сили ППО як і раніше створюють серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій. В результаті російські літаки як і раніше вразливі для систем ППО малої і середньої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

За інформацією британської розвідки в останній тиждень спостерігалася концентрація дій російської авіації в напрямку південного сходу України. Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля по встановленню широкого контролю над повітрям.

Це, своєю чергою, істотно вплинуло на її здатність підтримувати наступ своїх сухопутних військ на ряді фронтів. Повний контроль над повітрям був одним з основних завдань російської армії в Україні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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