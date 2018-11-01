В Україні затримали громадянина Грузії, якого підозрюють у вбивстві в Польщі

Фото: задержанный (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Вбивство сталося в ніч проти 21 жовтня у місті Лодзь

У Києві 1 листопада українські поліцейські спільно з польськими та грузинськими колегами затримали громадянина Грузії, якого підозрюють у вбивстві жінки в польському місті Лодзь. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацаполіції.

Правоохоронці зазначили, що жінка зникла в ніч з 20 на 21 жовтня. Слідство встановило, що до її зникнення і у подальшому вбивстві причетний 39-річний громадянин Грузії. Однак, відразу після вчинення злочину злочинець виїхав в Україну. Після цього його оголосили у міжнародний розшук.

"Підозрюваний був оголошений в міжнародний розшук Інтерполу, йому була встановлена "червона картка". Весь блок української кримінальної поліції взявся за його пошуки ще до офіційного звернення", - відмітив Аброськін.

Пізніше була створена спільна українсько-польсько-грузинська група.

Чоловіка затримали в Києві о 6 ранку. Зараз Генпрокуратура приймає рішення про подальшу екстрадицію підозрюваного в Польщу.

У свою чергу польські та грузинські правоохоронці подякували українській стороні за успішне проведення спільної операції.

Нагадаємо, у столиці затримали "мінера", який 31 жовтня повідомив про замінування Бессарабського ринку. При огляді приміщення та прилеглих територій жодних вибухових пристроїв не виявили.

Як виявилося, чоловік раніше був судимий за незаконне поводження зі зброєю.