Українські потужності можуть використати для вакцини AstraZeneca від коронавірусу, - МОЗ

Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс обговорили можливе виробництв вакцини від коронавірусу на українських потужностях. МОЗ на постійному зв’язку з компанією з AstraZeneca.

Про це глава МОЗ повідомив у Facebook.

Виробництво вакцини може бути запущено вже найближчим часом.

"Ми також розглядаємо можливість включити українські потужності до виробництва цієї вакцини", - сказав Степанов.

Міністр розраховує, що Україна отримає вакцину однією з перших.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна один з розробників вакцини від коронавірусу президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов розповів, що розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що в 60% випадків тест ПЛР не може підтвердити наявність коронавірусу.