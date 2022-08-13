RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС вже розбирається

Фото: МЗС України вже розбирається в ситуації (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У центрі Відня (Австрія) сталася аварія за участю українських дипломатів. Українська сторона з'ясовує всі обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участю автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП", - зазначив він.

За його словами, позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати інших на небезпеку.

"Рішення про подальші кроки по учаснику ДТП буде прийнято за підсумками розслідування", - додав він.

Що сталося

За даними австрійського видання Kronen Zeitung, аварія сталася вранці в п'ятницю в центрі Відня. Автомобіль з українськими дипломатами врізався в машину на світлофорі, після чого водій зник з місця ДТП, але був зупинений поліцією.

Поліцейські вимагали від водія і пасажирів вийти з авто, однак, за даними джерел Kronen Zeitung, вони скористалися імунітетом.

Також повідомляється, що один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь, а ймовірний водій, який за словами постраждалих помінявся місцями з пасажиром, показав більше 2 проміле.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку повномасштабної війни число ДТП скоротилося в 2,5 рази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПАвстріяВена