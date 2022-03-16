Українські артилеристи знищили командний пункт окупантів у Київській області
Українські артилеристи знищили командний пункт і пункт забезпечення російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Зазначається, що окупантів знешкодили на Київському напрямку.
"Наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС Росії", - написав Залужний.
Раніше ми повідомляли, українські ППО збили ще один російський винищувач над Черніговом.
Також ми писали, що у Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52.
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