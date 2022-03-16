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Українські артилеристи знищили командний пункт окупантів у Київській області

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Україна, Середа 16 березня 2022 21:55
Українські артилеристи знищили командний пункт окупантів у Київській області Військові знищили пункт окупантів у Київській області (zsu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Українські артилеристи знищили командний пункт і пункт забезпечення російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Зазначається, що окупантів знешкодили на Київському напрямку.

"Наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту і пункту забезпечення 35-ої Армії Східного військового округу ЗС Росії", - написав Залужний.

Раніше ми повідомляли, українські ППО збили ще один російський винищувач над Черніговом.

Також ми писали, що у Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52.

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