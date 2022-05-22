Українські артилеристи знищують окупантів за допомогою космічної розвідки: відео їх роботи

У 45-й окремій артилерійській бригаді ЗС України розповіли, як працює артилерійська розвідка. Вона дозволяє завдавати точкові та вкрай болючі удари по противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

Артилеристи отримають дані безпосередньо від космічної розвідки, після чого проводиться дорозвідка цілей за допомогою БПЛА, і лише після цього завдається вогневий удар із коригуванням вогнем з дрона.

Результат останньої частини цієї роботи - на відео від 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.