Українські артилеристи шлють "привіти" окупантам: нове відео

Українські артилеристи працюють на всіх ділянках фронту, вичавлюючи окупантів з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане ОК "Північ".
На одному з моментів видно, як артилерист, відправляючи привіт окупантам, шле їх слідом за російським кораблем, дуже емоційно демонструючи ставлення до ворога, який прийшов вбивати в Україну.
Раніше стало відомо, що українські військові успішно знищують російську живу силу Луганського напрямку. ЗСУ вдалося ліквідувати певну кількість окупантів одразу у трьох точках регіону.
Також контррозвідники з повітря розмінували протитанкові міни, звільнивши шлях для наступу ЗСУ. Контррозвідникам вистачило одного удару з дрону, щоб знищити всі міни.
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