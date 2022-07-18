Українські артилеристи показали знищення російських гаубиць

Артилеристи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ показали на відео знищення двох російських самохідних гаубиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДШВ ЗСУ у Telegram.
На відео можна побачити, як українські військові знищують дві 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С".
"Полювання за пріоритетними цілями противника триває! Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України", - додається у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, росіяни знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом.
Окрім того, ЗСУ показали, як німецька гаубиця PzH 2000 високоточним снарядом SMArt 155 знищує ворожу ціль.