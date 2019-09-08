Українська Моніка Беллуччі: Єфросиніна у розкішній сукні українського дизайнера викликала фурор

Відома телеведуча Маша Єфросиніна на сцені Олімпійського стадіону в Києві захопила глядачів розкішним образом у "вбранні королеви", а також продемонструвала дивовижну сукню українського дизайнера, яка викликала справжній фурор в мережі. Фото і відео Марія опублікувала 8 вересня на своїй сторінці в Instagram.

На Олімпійському шоувумен розважала глядачів разом з ведучим, актором і волонтером Сергієм Притулою, для якого зламана нога - не перешкода конферансу такого складного заходу. Так, сам концерт тривав аж 7 годин.

Маша Єфросиніна на сцені "Олімпійського" у Києві вразила чудовим платтям від українського дизайнера (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На сцену виходили популярні артисти, а глядачі в залі підспівували хітам.

Маша Єфросиніна та Сергій Притула на сцені "Олімпійського" у Києві (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна блищала в "небесній" сукні, дивовижна тканина якої нагадувала розсип мерехтливих зірок, що спливли в небі не вночі, проте в денний час.

Маша Єфросиніна в "небесній" сукні від українського дизайнера (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша також зазначила, що весь стадіон зустрів громом овацій новину про повернення українських політв'язнів з РФ на батьківщину.

Маша Єфросиніна та Сергій Притула на сцені "Олімпійського" у Києві (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Фантастична атмосфера! Сукня, не повірите, теж українського бренду Dafna May. Боже, я обожнюю свою роботу і такі дні", - зізналася Єфросиніна.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники телеведучої захоплюються її красою і зазначають, що дивовижня сукня їй дуже личить. Машу обсипають гарячими конплиментами і порівнюють її з легендарної італійської актрисою і моделлю Монікою Белуччі.

Українська Моніка Беллуччі!

Ви - шикарна!

Неймовірне плаття;

Дуже красива;

Маша, ви неймовірна! А це плаття просто космос!

Маша, ви і на сцені і на фото чарівні;

Маша, ви просто запаморочливого виглядаєте! Дивлюся на вас і відразу хочеться закрити рота і не є більше ніколи;

Маша, ви красуня;

Концерт дуже сподобався! Ви неймовірні провідні!

Чудова і чарівна!

Ваше плаття - бомба! Хочу таке!

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Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак вони помилилися - адже зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей. Співачка поділилася зі своїми фанами милими історіями про своїх дітей і розповіла, як вчить їх іноземних мов.