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Українська енергосистема потребує підтримки Заходу, - ДТЕК

Фото: українська енергосистема потребує підтримки Заходу (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Консолідовані зусилля українських енергетиків та західних партнерів дозволять забезпечити енергетичну безпеку України та стабільну роботу енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході онлайн-дискусії Atlantic Council "Наслідки війни Росії на енергетичну безпеку".

"У нас достатньо вугілля та газу, Україна має чи не найбільші запаси вугілля та газу в Європі. Нам необхідно консолідувати всі наші зусилля - всередині країни і наших західних партнерів - для забезпечення енергетичної безпеки України", - сказав він.

Тімченко вкотре закликав країни Заходу закрити небо над українськими атомними електростанціями, та заборонити будь-яке використання авіації, дронів або крилатих ракет у 30-кілометровій зоні навколо всіх п’яти АЕС.

"На кону занадто багато, щоб покладатися лише на удачу. Людство пережило Чорнобиль і Фукусіму, але тепер Росія загрожує світу ще однією катастрофою, ще більшого масштабу", - підкреслив він.

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ДТЕК