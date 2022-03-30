Українська делегація обговорить в Туреччині співробітництво у військовій сфері

Російська делегація вже покинула Туреччину. Українська сторона планує обговорити з високопосадовцями країни співробітництво у військово-технічній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном. Зокрема, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері", - пише Арахамія.
Він відзначив, що після обговорень, українська делегація також повертатиметься до України.
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