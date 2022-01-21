Захворіла коронавірусом. Українська біатлоністка Катерина Бех пропустить чемпіонат Європи

Склад збірної команди України на чемпіонаті Європи, який пройде наступного тижня у німецькому Арбері, зазнав втрат ще до старту. На жаль, біатлоністка команди Катерина Бех здала позитивний тест на коронавірус і не зможе взяти участь у турнірі.



Наразі Катя вже вирушила додому. Замін у зв'язку з цим у складі не буде, оскільки було передбачено запасну спортсменку.

Чемпіонат Європи пройде з 26 по 30 січня.

Збірну України представлятимуть:

Чоловіки:

Денис Насико

Віталій Труш

Андрій Доценко

Руслан Ткаленко

Андрій Орлик

Сергій Телень

Тарас Лесюк

Жінки:

Ольга Абрамова

Анна Кривонос

Юлія Журавок

Віта Семеренко

Валерія Дмитренко

Ще одну біатлоністку буде дозаявлено на Чемпіонат Європи після закінчення олімпійського відбору в жіночій збірній України.