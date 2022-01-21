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Захворіла коронавірусом. Українська біатлоністка Катерина Бех пропустить чемпіонат Європи

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 15:03
Захворіла коронавірусом. Українська біатлоністка Катерина Бех пропустить чемпіонат Європи Фото: Катерина Бех (facebook.com/kateryna.bekh.1)
Автор: РБК-Україна

Українська біатлоністка Катерина Бех, яка готувалася до виступів на чемпіонаті Європи, здала позитивний тест на коронавірус.

Повідомляє РБК-Україна, з посиланням на biathlon.com.ua.

Склад збірної команди України на чемпіонаті Європи, який пройде наступного тижня у німецькому Арбері, зазнав втрат ще до старту. На жаль, біатлоністка команди Катерина Бех здала позитивний тест на коронавірус і не зможе взяти участь у турнірі.

Наразі Катя вже вирушила додому. Замін у зв'язку з цим у складі не буде, оскільки було передбачено запасну спортсменку.

Чемпіонат Європи пройде з 26 по 30 січня.

Збірну України представлятимуть:

Чоловіки:

  • Денис Насико
  • Віталій Труш
  • Андрій Доценко
  • Руслан Ткаленко
  • Андрій Орлик
  • Сергій Телень
  • Тарас Лесюк

Жінки:

  • Ольга Абрамова
  • Анна Кривонос
  • Юлія Журавок
  • Віта Семеренко
  • Валерія Дмитренко

Ще одну біатлоністку буде дозаявлено на Чемпіонат Європи після закінчення олімпійського відбору в жіночій збірній України.

Нагадаємо, вчора розпочався сьомий етап Кубка світу з біатлону.

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