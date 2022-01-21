Захворіла коронавірусом. Українська біатлоністка Катерина Бех пропустить чемпіонат Європи
Українська біатлоністка Катерина Бех, яка готувалася до виступів на чемпіонаті Європи, здала позитивний тест на коронавірус.
Повідомляє РБК-Україна, з посиланням на biathlon.com.ua.
Склад збірної команди України на чемпіонаті Європи, який пройде наступного тижня у німецькому Арбері, зазнав втрат ще до старту. На жаль, біатлоністка команди Катерина Бех здала позитивний тест на коронавірус і не зможе взяти участь у турнірі.
Наразі Катя вже вирушила додому. Замін у зв'язку з цим у складі не буде, оскільки було передбачено запасну спортсменку.
Чемпіонат Європи пройде з 26 по 30 січня.
Збірну України представлятимуть:
Чоловіки:
- Денис Насико
- Віталій Труш
- Андрій Доценко
- Руслан Ткаленко
- Андрій Орлик
- Сергій Телень
- Тарас Лесюк
Жінки:
- Ольга Абрамова
- Анна Кривонос
- Юлія Журавок
- Віта Семеренко
- Валерія Дмитренко
Ще одну біатлоністку буде дозаявлено на Чемпіонат Європи після закінчення олімпійського відбору в жіночій збірній України.
Нагадаємо, вчора розпочався сьомий етап Кубка світу з біатлону.