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Українка, що впала у прірву в Іспанії, померла в лікарні, - МЗС

Автор: Дмитро Левицький

Українка, яка упала у прірву на іспанському курорті, померла в лікарні. Її госпіталізували з серйозними травмами, від яких вона пізніше померла.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Інцидент стався 14 вересня. Українська туристка під час перебування на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм зірвалася у море з висоти близько 30 метрів.

"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, про інцидент з українкою першими повідомили іспанські ЗМІ. Спочатку було відомо, що громадянка впала у море, коли робила селфі, після чого її відправили у лікарню міста Аліканте.

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МЗСІспанія