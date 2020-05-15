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Українка з 13-м розміром грудей заткнула хейтерів (відео)

Lite » Стиль життя 15.05.2020 - 23:09
Українка з 13-м розміром грудей заткнула хейтерів (відео)
Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Українська блогер Міла Кузнєцова, яка відома своїми значними формами, відповіла недоброзичливцям

Міла Кузнєцова, українська блогерка з 13-м розміром грудей, відповіла хейтерам в Instagram. Недоброзичливці часто пишуть різкі коментарі на її сторінці через те, що дівчина викладає відверті фото і не соромиться своїх природних форм.

Красуня дуже популярна в мережі і не тільки. Вона брала участь у відомому телешоу "Хто зверху", а також у конкурсі краси Miss Universe Plus Size 2019 року. У Міли понад півмільйона підписників, але, як часто буває, не всі фолловери висловлюють захоплення.

Українка з 13-м розміром грудей заткнула хейтерів (відео)

Міла Кузнєцова (instagram.com/mila_kuznetsova10)

Міла розмістила на своїй сторінці притчу з мораллю: "Хто чим багатий, той тим і ділиться", супроводжуючи слова GIF-відео, на якому вона грайливо показала своє багатство.

Міла Кузнєцова розповіла притчу і показала бюст 13-го розміру (instagram.com/mila_kuznetsova10)

Користувачі підтримали дівчину і висловили захоплення її природною красою.

"Яка ж шикарна дівчина, просто неможливо відірватися"; "Дуже красива історія. А найголовніше така повчальна!"; "Є над чим замислитися. Ніколи не слід відповідати на злість і заздрість тим же"; "Чудово виглядаєте, просто відмінне фото", - пишуть підписники дівчини в коментарях.

Раніше ми писали, що відома українська красуня-блогер ледь не загинула під Тернополем.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України блогер
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