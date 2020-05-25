В Україні не знають реального числа хворих на коронавірус, - НАН

Влада не знає реального числа хворих на коронавірус в Україні. Це пов'язано з недостатнім охопленням тестування на COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пішли на поступки: чому влада вирішила виводити країну з карантину".

Як розповів РБК-Україна директор Інституту біохімії ім. А. Палладіна, голова робочої групи при Національній академії наук (НАН) України з проблем розповсюдження коронавірусу Сергій Комісаренко, уряд послаблює карантин, грунтуючись на прогнозах.

"Проте у нас дуже погана ситуація з тестуванням на вірус за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Ми дійсно не знаємо кількість людей, інфікованих ", - пояснив він.

Він також підкреслив, що ослаблення карантину в Україні продиктоване радше політико-економічними та соціальними складовими. Тому в таких умовах важливо правильно організувати вихід з карантину.

"ВООЗ попереджає, що, можливо, ми знову зустрінемося з коронавірусом восени - на початку зими. Що стосується громадського транспорту, то, думаю, його треба підключити згідно з дозволом для людей почати роботу. В той же час - виключно за умови дотримання масочного режиму і фізичного дистанціювання, встановлення чіткої норми пасажирів і "ретельної і періодичної дезінфекції транспорту ", - додав Комісаренко.

Нагадаємо, за офіційними даними, на 25 травня в Україні 21 245 пацієнтів з коронавірусом, приріст за минулу добу склав 259 осіб.

Сьогодні стало відомо, що у Львові почали проводити високоточний імуноферментний аналіз, який робиться для виявлення антитіл до коронавірусу.