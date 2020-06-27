В Україні значно зріс показник захворюваності на COVID-19

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував суттєве зростання показника захворюваності на коронавірус в Україні за останні 10 днів. При цьому спостерігається низька летальність.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За словами Шмигаля, ще 10 днів тому показник захворюваності був меншим за 40 осіб на 100 тисяч населення, сьогодні ж він становить понад 50.

"Водночас летальність становить 2,6%, що свідчить про високий рівень лікування", - наголосив він.

Зазначимо, останніми днями в Україні фіксують велику кількість нових хворих на коронавірус. Ситуація з захворюваністю погіршується у більшості областей країни. В уряді пов'язують зростання випадків з нехтуванням правилами карантину.

Нагадаємо, позавчора в Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з початку пандемії: захворіли понад 1100 осіб.

Крім того, за минулу добу в Україні виявили майже 950 хворих на COVID-19.

Київ сьогодні також оновив антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.