В Україні значно зросла кількість хворих на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість випадків зросла до 794

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні станом на вечір 1 квітня складає 794. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, сьогодні лабораторний центр підтвердив 125 випадків коронавірусу. Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 досягла 794.

Крім того, одужали від коронавірусу вже 13 людей. У них повторні тести не виявили наявності вірусу Sars-Cov-2 в організмі.

Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня в Україні було 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Україні стали вже 17 людей. Одужали від COVID-19 вже 10 пацієнтів. В Україні коронавірус був підтверджений у 23 областях та місті Києві.

Також РБК-Україна писало, що у Запорізькій області кількість підтверджених випадків коронавірусу наблизилася до 20. За останню добу в обласний лабораторний центр підтвердив 6 випадків захворювання на коронавірус.

Крім того, у Тернополі зафіксували третій випадок захворювання на коронавірус. Зараження виявили у місцевого жителя, який нещодавно повернувся з Польщі. Зараз хворий на коронавірус 55-річний чоловік перебуває в інфекційному відділенні лікарні.