В Україні значно знизилася кількість нових випадків коронавірусу

Станом на 29 червня в Україні зафіксували 646 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО України.

Відзначимо, до цього два дні поспіль реєструвалося понад 900 нових випадків зараження. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 43 628 осіб.

Жодного випадку захворювання на COVID-19 не зафіксували в 5 областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській та Луганській.

Також за минулу добу померли ще 18 осіб. Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 1 147. Ще 93 людини одужали.

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