В Україні значно знизилася кількість нових випадків коронавірусу

В Україні вже 43,6 тис. хворих
Станом на 29 червня в Україні зафіксували 646 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.
Про це повідомляє Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО України.
Відзначимо, до цього два дні поспіль реєструвалося понад 900 нових випадків зараження. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 43 628 осіб.
Жодного випадку захворювання на COVID-19 не зафіксували в 5 областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Херсонській та Луганській.
Також за минулу добу померли ще 18 осіб. Загальна кількість летальних випадків збільшилася до 1 147. Ще 93 людини одужали.
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Автор: Роман Калиниченко