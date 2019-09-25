В Україні завтра очікується дощ у більшості областей

Погода в Україні 26 вересня залишиться прохолодною, в західних і північних областях, а також в центральній частині очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, температура вночі +6+11 градусів, у західних та Одеській областях очікується +12+15 градусів, на Лівобережжі +15. У східних регіонах, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях синоптики прогнозують заморозки грунту від 0 до +3. Вдень температура повітря очікується від 12 до 17 градусів тепла, на заході, півдні країни і Дніпропетровській області +18+21. У Карпатах температура повітря буде в межах +10+11.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Кіровоградській та Полтавській областях очікується дощ.

Вітер південно-східний (на заході північно-західний), 5-10 м/с.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в кінці вересня - початку жовтня в Україні очікується значне потепління. При цьому "бабине літо" очікується тільки на сході та півдні України.

Також повідомлялося, що за прогнозом Наталки Діденко, з 26 вересня в Україні очікується потепління, а також почнуть відступати заморозки.