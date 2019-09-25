ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні завтра очікується дощ у більшості областей

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 16:10
В Україні завтра очікується дощ у більшості областей
Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Опади очікуються в західних, північних і частини центральних областях

Погода в Україні 26 вересня залишиться прохолодною, в західних і північних областях, а також в центральній частині очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, температура вночі +6+11 градусів, у західних та Одеській областях очікується +12+15 градусів, на Лівобережжі +15. У східних регіонах, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях синоптики прогнозують заморозки грунту від 0 до +3. Вдень температура повітря очікується від 12 до 17 градусів тепла, на заході, півдні країни і Дніпропетровській області +18+21. У Карпатах температура повітря буде в межах +10+11.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Кіровоградській та Полтавській областях очікується дощ.

Вітер південно-східний (на заході північно-західний), 5-10 м/с.

В Україні завтра очікується дощ у більшості областей

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, в кінці вересня - початку жовтня в Україні очікується значне потепління. При цьому "бабине літо" очікується тільки на сході та півдні України.

Також повідомлялося, що за прогнозом Наталки Діденко, з 26 вересня в Україні очікується потепління, а також почнуть відступати заморозки.

Синоптики попередили про нічні заморозки в Україні У Києві температура опуститься до 0
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся