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В Україні не завершили досліджувати зразки на COVID в чотирьох областях

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на ранок 11 січня не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус у чотирьох областях. Загалом це 712 тестів.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так міністр прокоментував інформацію про можливе спеціальне зниження проведених тестувань українськими лабораторіями.

За його словами, незавершені дослідження залишилися у Вінницькій (160 зразків), Дніпропетровській (247), Донецькій (215) та Харківській областях (90).

"Всі інші (області - ред.) - це нулі. Тобто, немає жодного (незавершеного - ред.) зразка у нас на ранок, щодо тестувань", - заявив Степанов.

Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили найменше нових випадків коронавірусу - заразилися 4 288 осіб. При цьому було проведено лише 16 061 тестування на COVID. Восени в Україні проводили понад 70 тисяч тестувань на добу.

Раніше Степанов повідомляв, що в Україні значно зменшилася кількість людей, які звертаються для проведення тестування на коронавірус. У зв'язку з цим, лабораторії в країні працюють лише на 30%.

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