В Україні не завершили досліджувати зразки на COVID в чотирьох областях

В Україні станом на ранок 11 січня не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус у чотирьох областях. Загалом це 712 тестів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так міністр прокоментував інформацію про можливе спеціальне зниження проведених тестувань українськими лабораторіями.

За його словами, незавершені дослідження залишилися у Вінницькій (160 зразків), Дніпропетровській (247), Донецькій (215) та Харківській областях (90).

"Всі інші (області - ред.) - це нулі. Тобто, немає жодного (незавершеного - ред.) зразка у нас на ранок, щодо тестувань", - заявив Степанов.

Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили найменше нових випадків коронавірусу - заразилися 4 288 осіб. При цьому було проведено лише 16 061 тестування на COVID. Восени в Україні проводили понад 70 тисяч тестувань на добу.

Раніше Степанов повідомляв, що в Україні значно зменшилася кількість людей, які звертаються для проведення тестування на коронавірус. У зв'язку з цим, лабораторії в країні працюють лише на 30%.