В Україні зареєстрували новий протитуберкульозний препарат

Препарат деламанід став доступний для українців з 30 січня 2019

В Украине впервые зарегистрировано современный противотуберкулезный препарат деламанид (Deltyba). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Сообщается, что согласно приказу Министерства охраны здоровья Украины от 30 января 2019 г. № 231, этот инновационный лекарственное средство вторым после бедаквилина стал доступным для пациентов с туберкулезом в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров предлагает Верховной раде утвердить Общегосударственную целевую социальную программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2018-2021 годы.

Напомним, в мае прошлого года спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в зоне проведения ООС возможна экологическая катастрофа и эпидемия туберкулеза.

Добавим, в октябре 2018 года сообщалось, что ученые разработали принципиально новый антибиотик против туберкулеза.