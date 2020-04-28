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В Україні заразились коронавірусом майже 9,5 тис. людей: карта по областях

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Найбільше заражених коронавірусом у Чернівецькій області

В Україні за останню добу зросла кількість заражених коронавірусом на 401 людину, загалом зафіксовано 9 410 випадків COVID-19. Прес-служба Центру громадянського здоров'я опублікувала дані щодо ситуації в областях та в Києві.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 406 випадків (92 одужали);
  • Волинська обл. - 260 випадки (52 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 318 випадків (16 одужали);
  • Донецька обл. - 52 випадки (10 одужали);
  • Житомирська обл. - 354 випадки (16 одужали);
  • Закарпатська обл. - 387 випадків (33 одужали);
  • Запорізька обл. - 208 випадків (44 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 783 випадки (72 одужали);
  • м. Київ - 1 298 випадків (64 одужали);
  • Київська обл. - 604 випадки (63 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 356 випадків (61 одужав);
  • Львівська обл. - 371 випадок (58 одужали);
  • Луганська обл. - 32 випадки (3 одужали);
  • Миколаївська обл. - 116 випадків (3 одужали);
  • Одеська обл. - 248 випадків (12 одужали);
  • Полтавська обл. - 180 випадків (20 одужали);
  • Рівненська обл. - 553 випадки (46 одужали);
  • Сумська обл. - 95 випадків (54 одужали);
  • Тернопільська обл. - 664 випадки (74 одужали);
  • Харківська обл. - 221 випадок (17 одужали);
  • Херсонська обл. - 88 випадків (26 одужали);
  • Хмельницька обл. - 72 випадки (18 одужали);
  • Черкаська обл. - 276 випадків (55 одужали);
  • Чернівецька обл. - 1429 випадків (79 одужали);
  • Чернігівська обл. - 39 випадків (4 одужали).

Як зазначається, всього досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу, 27 квітня, в Україні померло 18 осіб з коронавірусом COVID-19.

Крім цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.

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