В Україні заразились коронавірусом більше 3 тис. людей: список областей

Найбільше заражених у Києві - 495
Кількість заражених коронавірусом в Україні зросла за добу на 325 людей. Яка ситуація в Києві та областях повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 194 випадки (8 одужали);
- Волинська обл. - 78 випадків (2 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 60 випадків (5 одужали);
- Донецька обл. - 11 випадків (1 одужав);
- Житомирська обл. - 94 випадки;
- Закарпатська обл. - 92 випадки (3 одужали);
- Запорізька обл. - 85 випадків (10 одужали);
- Івано-Франківська область - 300 випадків (12 одужали);
- м. Київ - 495 випадків;
- Київська обл. - 216 випадків (9 одужали);
- Кіровоградська обл. - 142 випадки;
- Львівська обл. - 124 випадки (6 одужали);
- Луганська обл. - 3 випадки;
- Миколаївська обл. - 5 випадків;
- Одеська обл. - 69 випадків;
- Полтавська обл. - 25 випадків;
- Рівненська обл. - 125 випадків (7 одужали);
- Сумська обл. - 74 випадки (2 одужали);
- Тернопільська обл. - 273 випадки (7 одужали);
- Харківська обл. - 11 випадків;
- Херсонська обл. - 31 випадок;
- Хмельницька обл. - 22 випадки (3 одужали);
- Черкаська обл. - 102 випадки (1 одужав);
- Чернівецька обл. - 462 випадки (21 одужав);
- Чернігівська обл. - 9 випадків.
На амбулаторному лікуванні 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків. Також за 12 квітня заразились 12 дітей.
Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.