RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації

Автор: РБК-Україна

В Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

У центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Їх робитимуть мобільні медичні бригади.

У центрах вакцинують тих людей, які записалися через додаток "Дія".

Центри вакцинації відкрилися:

  • у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • в Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • в Херсонській області - 3 центри в Херсоні;
  • в Чернівецькій області - 2 центри в Чернівцях;
  • в Київській області - 3 центри. Два в Броварах та один у Білій Церкві;
  • в Києві - 1 центр;
  • у Тернопільській - 1 центр у Тернополі;
  • в Рівненській області - 1 центр в Рівному;
  • в Дніпропетровській області - 13 центрів. У Дніпрі 12 та один у Кривому Розі;
  • у Хмельницькій області - 2 центри: по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
  • в Житомирській області - 1 центр в Житомирі;
  • в Черкаській області - 1 центр в Черкасах;
  • в Донецькій області - 1 центр в Маріуполі;
  • у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;
  • у Кіровоградській області - 1 центр в Кропивницькому;
  • у Харківській області - 1 центр у Харкові.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин.

Крім того, у Києві можна записатися на щеплення від коронавірусу у центрі вакцинації в МВЦ. Для цього потрібно зареєструватися на сервісі Helsi.me.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнацентрвакцинаціяКоронавірус