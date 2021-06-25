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В Україні запрацювали понад 130 центрів вакцинації: список і графік роботи

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 17:38
В Україні запрацювали понад 130 центрів вакцинації: список і графік роботи Фото: в Україні запрацювали понад 30 центрів вакцинації (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні заробили понад 130 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти, де можна зробити щеплення, відкрилися у всіх регіонах країни. МОЗ опублікувало список і графік їх роботи.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

У центрах робитимуть щеплення тим, хто записався через лист очікування додатка "Дія" або контакт-центр МОЗ.

"У центрах вакцинації будуть робити щеплення як тим, кого попередньо запросили на вакцинацію телефоном або повідомленням, так і ще з однієї черги", - уточнили в Міністерстві.

В іншу чергу увійдуть ті, хто ще не отримав запрошення, але знаходиться в аркуші очікування. "Пріоритет віддається літнім людям", - підкреслили в МОЗ.

Повний список центрів і графік їх роботи:

Відзначимо, за минулу добу в Україні було вакциновано рекордна кількість людей, щеплення проти COVID-19 отримали понад 96 тисяч громадян.

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Україна центр Коронавірус Вакцинація
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