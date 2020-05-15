В Україні запустили посилене тестування на коронавірус

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Тестувати на коронавірус будуть медиків та правоохоронців

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, підписав закон № 587-IX "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби". Законом вводиться посилене тестування на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідно до закону, в країні запроваджується обов'язкове тестування пацієнтів з ознаками коронавірусу та контактних осіб на амбулаторному та стаціонарному рівнях. Також обов'язкове тестування поширюється на медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, співробітників поліції, Національної гвардії та інших працівників, залучених до боротьби з коронавірусом.

"Міністерство охорони здоров’я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США", - заявили в Офісі президента.

Також цей закон дозволяє залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я готується затвердити алгоритм масового тестування українців на антитіла до коронавірусу. Масове тестування українців на антитіла можуть почати вже з наступного тижня.

Автор: Дмитро Левицький