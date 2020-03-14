В Україні запустили сервіс для моніторингу ситуації з коронавірусом в країні

В Україні запустили спеціальний онлайн сервіс для моніторингу ситуації з коронавірусом в країні. Про це повідомляє РБК-Україна.

На сайт відображаються всі лабораторно підтверджені випадки коронавіруса (червоним кольором), а також підозри на COVID-19 (помаранчевим) та випадки, які не підтвердилися (зеленим).

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів створив сайт з усієї актуальною інформацією про коронавирусе.

Зазначимо, станом на ранок 14 березня в Україні офіційно підтверджені три випадки коронавіруса. При цьому один з них став летальним. 13 березня в Житомирській області померла 71-річна мешканка Радомишля, яка напередодні прибула в Україну з Польщі. Вона перебувала у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що Рада національної безпеки і оборони на екстреному засіданні ухвалив рішення про закриття кордону України з 16 березня на період двох тижнів з-за поширення коронавіруса в світі. Сьогодні, 14 березня, Кабінет міністрів проводить позачергове засідання, на якому будуть розглянуті рішення РНБО.