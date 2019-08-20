В Україні запустили інтерактивну карту замінованих районів

Міністерство оборони України запустив інтерактивну карту замінованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Інтерактивна карта територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами, поки працює в тестовому режимі. Інформація про небезпечні райони оновлюється.

"Основною метою створення інтерактивної карти є підвищення рівня обізнаності населення про наявні ризики пов'язані з мінами і вибухонебезпечними пережитками війни. Ділянки, відображені на карті, задокументовані і містять докази наявності забруднення", - йдеться в повідомленні.

Карта створена за сприяння Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та координатора проектів ОБСЄ в Україні. Знайти її можна на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України у розділі "Протимінна діяльність".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Туреччина планують випустити перший спільний ударний безпілотник. Головною особливістю безпілотного апарату буде здатність наносити удари "важкими" ракетами, які використовуються на звичайних літаках.

Також повідомлялося, що Україна завершила роботи з розмінування територій біля мосту у Станиці Луганській. Розмінування близько 2 га території тривали 16 днів.