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В Україні запустили чат-бот для самооцінки стану на коронавірус

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 17:57
В Україні запустили чат-бот для самооцінки стану на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Оцінити свій стан можна на офіційному сайті НСЗУ

Національна служба здоров'я України запустила спеціальний чат-бот, який допоможе самостійно оцінити стан здоров'я тим, хто відчуває симптоми захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НСЗУ.

За даними НСЗУ, за допомогою відповідей на прості питання, чат-бот пропонує відповідний алгоритм дій.

"Наприклад: якщо у вас є симптоми, дзвоніть вашому сімейному лікарю. У разі, якщо ви ще не маєте сімейного лікаря - на контакт-центр НСЗУ або на гарячу лінію області з питань коронавірусу. При важких симптомах - температура вище ніж 38 та утруднене дихання - дзвоніть на 103", - розповіли у службі.

Скористатися чат-ботом можна на сайті НСЗУ за посиланням: nszu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в НСЗУ опублікували алгоритм дій у разі виявлення захворювання на коронавірус в одного з членів родини. У НСЗУ наголосили, що головне завдання у таких випадках - запобігти поширенню мікробів.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили 942 випадки коронавірусу. Кількість летальних випадків зросла до 22. Вилікувалися від коронавірусу вже 19 пацієнтів. За останню добу в країні було виявлено 138 випадків.

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