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В Україні запустили автобуси до курортів: куди можна поїхати

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 15:47
В Україні запустили автобуси до курортів: куди можна поїхати
В Україні запустили транспорт до курортів (Колаж РБК-Україна)

Українці зможуть дістатися до відомих курортів в Україні

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу введений з 18 березня. Кілька разів він був продовжений і в уряді не виключають, що після 22 травня деякі обмеження діятимуть і далі.

Найскладніша ситуація на цей момент ситуація з транспортом, оскільки між обласний, приміський, залізничний та авіатранспорт не курсують. Також закрито метро та не їздять маршрутки. Однак після 22 травня в Україні планують ввести адаптивний карантин, який дозволить вивести на маршрути міст і областей більше транспорту.

На західній Україні запустили транспорт до відомих курортів і здравниць. Як повідомили в Telegram-каналі "Місто Лева", до Львова пустили автобуси з Дрогобича, Східниці та Моршина.

"На період карантину, під час першого етапу ослаблення, частково запустили транспортне сполучення між містами у вигляді спеціальних рейсів. Перевізники повідомляють про маршрути до таких обласних центрів: Дрогобич-Львів, і курортних Східниці та Моршина – "Східниця-Львів", "Моршин-Львів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві почали додавати автобуси та маршрути, які будуть возити пасажирів після ослаблення карантину.

Крім того, найближчим часом в уряді повинні прийняти рішення з приводу відкриття метро у великих містах після 25 травня.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України транспорттуризм
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