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В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням коронавірусом, - МОЗ

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Станом на 17 лютого у світі зареєстровано 71 тис. 710 випадків зараження коронавірусом

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворюванням коронавірусом Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на сьогоднішній день в світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

"Станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 тис. 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1 тис. 775 - летальні. Одужали вже 11 тис. 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано", - повідомляє МОЗ.

Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавіруса COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

Раніше повідомлялося, що на круїзному лайнері в Японії Diamond Princess виявили першу хвору росіянку. Це перший відомий випадок зараження громадянки Росії не тільки на борту корабля, але і взагалі.

Як повідомляло РБК-Україна, китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

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