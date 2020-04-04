В Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом

Найбільше випадків інфікування в Києві та Чернівецької області
За станом на 10:00 4 квітня, в Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавирусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров'я України.
Так, випадки інфікування підтверджені у 1096 осіб, з них 78 дітей. Найбільше випадків інфікування в Києві та Чернівецької області.
Статистика по областях на 4 квітня:
Серед всіх підтверджених 60% - люди у віці від 30 до 59 років, 20,7% - від 60 до 100 років.
Всього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків і 19 жінок. 85% всіх померлих від COVID-19 мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легенів.
При цьому 23 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, людина повинна буде мати при собі документи, а також заборонені прогулянки по вулиці більш ніж двох осіб.
Також РБК-Україна писало, що прикордонники очікують повернення до 200 тис. українців перед Великоднем. В Україну з 16 березня повернулися вже 160 тисяч громадян.