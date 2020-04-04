В Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом

За станом на 10:00 4 квітня, в Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавирусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров'я України.

Так, випадки інфікування підтверджені у 1096 осіб, з них 78 дітей. Найбільше випадків інфікування в Києві та Чернівецької області.

Статистика по областях на 4 квітня:

Вінницька обл. - 66 випадків;

Волинська обл. - 17 випадків (1 летальний)

Дніпропетровська обл. - 14 випадків;

Донецька обл. - 8 випадків;

Житомирська обл. - 9 випадків (1 летальний)

Закарпатська обл. - 24 випадки;

Запорізька обл. - 28 випадків;

Івано-Франківська область - 94 випадки (6 летальних)

Київ - 195 випадків (1 летальний)

Київська обл. - 77 випадків (4 летальних)

Кіровоградська обл. - 19 випадків;

Львівська обл. - 14 випадків;

Луганська обл. - 3 випадки;

Одеська обл. - 26 випадків;

Полтавська обл. - 8 випадків;

Рівненська обл. - 31 випадок (4 летальних)

Сумська обл. - 37 випадків (2 летальних)

Тернопільська обл. - 135 випадків (2 летальних)

Харківська обл. - 1 випадок;

Херсонська обл. - 8 випадків (1 летальний)

Хмельницька обл. - 10 випадків;

Черкаська обл. - 61 випадок (1 летальний)

Чернівецька обл. - 206 випадків (5 летальних)

Чернігівська обл. - 5 випадків.

Серед всіх підтверджених 60% - люди у віці від 30 до 59 років, 20,7% - від 60 до 100 років.

Всього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків і 19 жінок. 85% всіх померлих від COVID-19 мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легенів.

При цьому 23 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, людина повинна буде мати при собі документи, а також заборонені прогулянки по вулиці більш ніж двох осіб.

Також РБК-Україна писало, що прикордонники очікують повернення до 200 тис. українців перед Великоднем. В Україну з 16 березня повернулися вже 160 тисяч громадян.