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В Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 10:27
В Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше випадків інфікування в Києві та Чернівецької області

За станом на 10:00 4 квітня, в Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавирусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров'я України.

Так, випадки інфікування підтверджені у 1096 осіб, з них 78 дітей. Найбільше випадків інфікування в Києві та Чернівецької області.

В Україні зафіксовано 1096 випадків інфікування коронавірусом

Статистика по областях на 4 квітня:

  • Вінницька обл. - 66 випадків;
  • Волинська обл. - 17 випадків (1 летальний)
  • Дніпропетровська обл. - 14 випадків;
  • Донецька обл. - 8 випадків;
  • Житомирська обл. - 9 випадків (1 летальний)
  • Закарпатська обл. - 24 випадки;
  • Запорізька обл. - 28 випадків;
  • Івано-Франківська область - 94 випадки (6 летальних)
  • Київ - 195 випадків (1 летальний)
  • Київська обл. - 77 випадків (4 летальних)
  • Кіровоградська обл. - 19 випадків;
  • Львівська обл. - 14 випадків;
  • Луганська обл. - 3 випадки;
  • Одеська обл. - 26 випадків;
  • Полтавська обл. - 8 випадків;
  • Рівненська обл. - 31 випадок (4 летальних)
  • Сумська обл. - 37 випадків (2 летальних)
  • Тернопільська обл. - 135 випадків (2 летальних)
  • Харківська обл. - 1 випадок;
  • Херсонська обл. - 8 випадків (1 летальний)
  • Хмельницька обл. - 10 випадків;
  • Черкаська обл. - 61 випадок (1 летальний)
  • Чернівецька обл. - 206 випадків (5 летальних)
  • Чернігівська обл. - 5 випадків.

Серед всіх підтверджених 60% - люди у віці від 30 до 59 років, 20,7% - від 60 до 100 років.

Всього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків і 19 жінок. 85% всіх померлих від COVID-19 мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легенів.

При цьому 23 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, людина повинна буде мати при собі документи, а також заборонені прогулянки по вулиці більш ніж двох осіб.

Також РБК-Україна писало, що прикордонники очікують повернення до 200 тис. українців перед Великоднем. В Україну з 16 березня повернулися вже 160 тисяч громадян.

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