В Україні зафіксована перша смерть через коронавірус. Про це заявила радник міністра охорони здоров'я, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у Facebook.

Як зазначила лікар, померла людина, яка проживала у Житомирській області.

"На жаль, перший померлий від COVID19. Житомирська область", - написала вона.

Разом з тим, у прес-службі МОЗ України підтвердили смерть 71-річної жінки з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

"МОЗ України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні повідомлялося, що у жінки був важкий стан. Вона дуже пізно звернулася до лікарів, її підключили до апарату вентиляції легенів.

Нагадаємо, в РНБО заявили, що Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин в зв'язку зі спалахом коронавирусу в світі.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський скликав екстрену нараду РНБО, на якій обговорюють ситуацію з коронавірусом в Україні.