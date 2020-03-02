В Україні зафіксовано ще одну смерть від грипу

У Львові від ускладнень грипу помер 30-річний чоловік. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, у Львівській області з початку епідемічного сезону зафіксовано чотири летальних випадки від грипу. А останній чоловік захворів ще 17 лютого.

"За допомогою до лікарів звернувся лише 21 лютого. 23 лютого був госпіталізований до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги і в той же день він помер. У нього була важка пневмонія. Чи були у чоловіка супутні захворювання, поки невідомо. Лабораторні дослідження показали, що у пацієнта був грип типу А", - додав Когут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області за тиждень від грипу померли двоє людей. Жертвами стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

До цього в Кіровоградській області було зафіксовано два летальних випадки від ускладнень грипу. Крім того, в Сумській області підтвердили третю смерть від пневмонії.