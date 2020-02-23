В Україні не зафіксовано жодного випадку китайського коронавірусу, - МОЗ

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавірусу COVID-19 не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Вказано, що станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 462 - летальні. При цьому одужало 23 232 осіб.

"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - поінформували у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, 81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей. За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована випадками зараження коронавірусом у світі без чіткого зв'язку з Китаєм. В організації висловили стурбованість у зв'язку з ростом кількості випадків, коли заражені коронавірусів не відвідували Китай і не контактували з іншими хворими.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що термін обсервації для евакуйованих з китайського Ухань громадян України складе 14 днів. Відповідаючи на питання журналістів про терміни інкубаційного періоду коронавируса, Ляшко підтвердив інформацію відомства і послався на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.