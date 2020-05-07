В Україні зафіксували ріст нових випадків коронавірусу: більше 500 людей

В Україні зафіксували ріст нових випадків коронавірусу COVID-19, за добу заразились 507 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, загальна кількість заражених становить 13 691 людей.

"За добу заразились 507 людей", - повідомив Степанов.

Зазначимо, що вчора повідомлялось про 487 нових випадків COVID-19, це на 20 людей менше, ніж сьогодні. Таким фіксується ріст динаміки заражених.

Зокрема, у Львівській області другий день фіксують збільшення кількості заражених коронавірусом. За минулу добу заразилися ще 42 людини.

Нагадаємо, у Рівненькій області за останню добу зросла кількість інфікованих коронавірусом і перевищила 800 осіб. Таким чином вже зареєстровано 832 випадки інфікування. З них 19 людей померли.

Додамо, що в Україні найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.