В Україні зафіксували ріст нових випадків коронавірусу: список областей

Сьогодні, 30 квітня, в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції становить 10 406, з них 540 зареєстровано за останню добу. Про ситуацію в областях повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Усього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 417 (127 одужали);

Волинська обл. - 280 (60 одужали);

Дніпропетровська обл. - 347 (23 одужали);

Донецька обл. - 68 (10 одужали);

Житомирська обл. - 374 (21 одужав);

Закарпатська обл. - 419 (48 одужали);

Запорізька обл. - 243 (62 одужали);

Івано-Франківська обл. - 862 (72 одужали);

м. Київ - 1 401 випадок (75 одужали);

Київська обл. - 664 (73 одужали);

Кіровоградська обл. - 391 (100 одужали);

Львівська обл. - 430 (77 одужали);

Луганська обл. - 33 (4 одужали);

Миколаївська обл. - 126 (5 одужали);

Одеська обл. - 277 (15 одужали);

Полтавська обл. - 203 (21 одужав);

Рівненська обл. - 637 (59 одужали);

Сумська обл. - 102 (57 одужали);

Тернопільська обл. - 779 (78 одужали);

Харківська обл. - 249 (20 одужали);

Херсонська обл. - 111 (35 одужав);

Хмельницька обл. - 82 (20 одужали);

Черкаська обл. - 290 (60 одужали);

Чернівецька обл. - 1571 (110 одужали);

Чернігівська обл. - 50 (6 одужали).

На амбулаторному лікуванні 7 192 пацієнти, з них 577 дітей та 1 713 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зафіксували 11 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області 29 квітня від коронавірусу COVID-19 померли двоє чоловіків 18 до 85 років.