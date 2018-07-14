В Україні зафіксували новий випадок захворювання на дифтерію

Четвертий випадок захворювання на дифтерію виявили в Чернігівській області

В Україні зафіксували четвертий випадок захворювання на дифтерію з початку року. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України Facebook.

Повідомляється, що новий випадок захворювання на дифтерію виявили в Чернігівській області. Напередодні до Центральної районної лікарні Ніжинського району з набряком шиї і підозрою на дифтерію поступив 11-річний хлопчик.

Госпіталізований знаходиться у важкому стані, йому ввели протидифтерійну сироватку. Найближчим часом його доставлять до обласної реанімації. до селища, де проживає хлопчик, приїде команда епідеміологів, яка оцінить загрози і визначить, чи потрібно вживати додаткових заходів.

У зв'язку з інцидентом МОЗ рекомендує якомога швидше зробити необхідні щеплення проти дифтерії дітям і дорослим.

Фото: у МОЗ розповіли про новий випадок захворювання на дифтерію

Нагадаємо, 10 липня був зафіксований третій з початку року випадок захворювання на дифтерію. Зокрема, у Київській області захворів 15-річний підліток.