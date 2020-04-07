В Україні зафіксували новий випадок одужання від коронавірусу

Жінка, у якої першою в Сумах підтвердили коронавірус, одужала. Про це повідомили на брифінгу в Сумській ОДА, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський, другий тест показав, що у жінки немає вже коронавірусу.

"Перша хвора, у якою був діагностований коронавірус, на сьогоднішній день здорова. Друге дослідження, яке ми провели, показало, що в неї немає вже коронавірусу", - зазначив він.

Збаражський додав, що сьогодні або протягом трьох днів її можуть виписати.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Втім, у Збройних силах України зафіксували першу смерть через коронавірус COVID-19. Померла жінка, у якої діагноз підтвердили вчора.

Разом з тим, у МОЗ сказали, що українці повинні дотримуватися карантинних обмежень задля якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні.