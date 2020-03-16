В Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом

В Чернівецькій області зафіксували зараження
У Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомили у Чернівецькій ОДА.
В прес-службі ОДА зазначили, що деталі будуть згодом.
"У Чернівецькій області зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, у прес-службі Центру громадського здоров’я України повідомили, що отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (2) та Житомирська (1) області.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків.
Раніше повідомлялось про три випадки зараження коронавірусом в Україні. Також було повідомлено про першу смерть через COVID-19.
Зазначимо, для уникнення поширення коронавірусу прем'єр Денис Шмигаль закликав громадян утриматися від поїздок між містами України.
Також з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того, Україна з 16 березня закриє кордон для іноземців.