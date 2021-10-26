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В Україні 119 серйозних реакцій після вакцинації. Зв'язок із щепленням не доведено

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували 119 серйозних несприятливих подій після імунізації серед вакцинованих від коронавірусу. Це цифра за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова голови МОЗ Вікторя Ляшка в інтерв'ю "Українській правді".

Водночас міністр зазначив, що "ця цифра ні про що". За його словами, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. Він сказав, що інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла за щепленням, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.

"119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", - повідомив Ляшко.

Він також не зміг відповісти на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини.

Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

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Віктор ЛяшкоКоронавірус