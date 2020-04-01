МОЗ зафіксував ще 3 смерті від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від COVID-19 померли вже 20 українців

Кількість смертельних випадків від коронавірусу в Україні зросла до 20. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за даними відомства, сьогодні в Україні зафіксували ще три смерті від коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків станом на вечір 1 квітня становить 20 осіб.

"Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. Загалом 13 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, сьогодні лабораторний центр підтвердив 125 нових випадків зараження серед українців. Загальна кількість інфікованих збільшилася до 794 осіб.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня.

Тим часом сьогодні уряд до 24 квітня посилив карантинні заходи в країні. Зокрема, Кабінет міністрів заборонив знаходитися на вулиці без маски та збиратися у групи понад дві людини.

Також РБК-Україна повідомляло, що за декілька днів кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі досягне 1 мільйона випадків, а кількість смертей збільшиться до 50 тисяч.