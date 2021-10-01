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В Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів

Автор: Юлія Бойко

Жовківський районний суд Львівської області виніс перші в Україні вироки за підробку COVID-сертифікатів про вакцинацію. Чоловіка з Івано-Франківської області та жінку з Хмельницького оштрафували за спробу перетнути з ними кордон з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт zaxid.net.

Повідомляється, що чоловік знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, після чого скачав його та вніс свої дані і дані свого сина, а також підробив підпис лікаря. Потім він спробував перетнути кордон з Польщею, але прикордонники виявили підробку і затримали його. Суд визнав його винним і оштрафував на 850 гривень.

В іншій справі працівниця АЗС "БРСМ" у Хмельницькому теж скачала з інтернету сертифікат про вакцинацію Pfizer з реквізитами клініки "Мірамед", внесла свої дані і підробила підпис лікаря. Її затримали при перетині кордону з Пльшею, суд також оштрафував її на 850 гривень.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили схему масової підробки COVID-сертифікатів і тестів.

Також стало відомо, що в Україні посилять відповідальність за підробку цих сертифікатів.

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