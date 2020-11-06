В Україні ввели вже близько 80% лікарняних ліжок для COVID-19

В Україні ввели вже 44 061 лікарняне ліжко для пацієнтів з коронавірусом. Всього в країні можуть ввести 52 тисячі таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином введено вже понад 80% ліжок для лікування COVID-19. При цьому, станом на 6 листопада, зайняті 63,2% ліжок.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень спостерігається в Полтавській (93,8%), Житомирській (81,3%), Рівненській (79,1%), Одеській (73,8%), Донецькій (71,6%) і Чернівецькій (70,9%) областях.

Більша частина лікарняних ліжок свободи в Херсонській (24,5% зайняті), Кіровоградській (41,7%) і Черкаській (45,1%) областях.

Також у всіх регіонах України перевищений показник захворюваності COVID-19. В середньому по країні він становить 288,3 при нормі в 40. Найгірша ситуація в Чернівецькій області (585,5), найкраща - в Кіровоградській області (111,3). У Києві цей показник становить 311,6.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому в Україні можуть виділити максимум 52 тисячі лікарняних ліжок для COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 9721 новий випадок коронавірусу. При цьому в країні вперше одужали понад 10 тисяч пацієнтів з COVID-19.