RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сертифікат для перехворілих на COVID введуть вже наступного тижня

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні запровадять сертифікат про одужання від коронавірусу. Він з'явиться 8 листопада.

Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

Можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи, сертифікат буде діяти 90 днів.

"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я", - сказав Вискуб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація